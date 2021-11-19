中選會昨（18日）舉辦第二場電視說明會，針對「重啟核四」案，正方代表黃士修向反方代表、核能發電處長許永輝喊話，並要許「小心說話」，「身家安頓好了嗎」。新北市議員張志豪今下午2時協同律師至新北地檢署按鈴告發黃士修，指控他涉犯恐嚇罪嫌。（蔡雯如攝）

四大公投案在即，中選會昨（18日）舉辦第二場電視說明會，針對「重啟核四」案，正方代表黃士修向反方代表、核能發電處長許永輝喊話，並要許「小心說話」，「身家安頓好了嗎」。新北市議員張志豪今下午2時協同律師至新北地檢署按鈴告發黃士修，指控他涉犯恐嚇罪嫌，並要求國民黨主席朱立倫一同出面道歉。

張志豪委任律師房彥輝、蔡鴻燊表示，黃士修除了涉及恐嚇危害安全罪嫌外，也涉犯刑法153條煽惑罪嫌，而他在說明會公開揭露處長的婚姻狀態，也涉嫌違反個人資料保護法。

張志豪表示，黃士修是國民黨核四公投案的領銜人代表，但卻在說明會上直接對核能發電處長稱「你的身家安頓好了嗎」，因此經詢問律師後決定以刑法第305條恐嚇危害他人罪嫌告發，由於這是告訴乃論罪，因此任何人都可以具狀告發，此次遞狀只是要凸顯黃士修的最壞示範，並要求黃士修、朱立倫道歉。

張志豪說，公投案應該就事論事、就理論理，把任何科學依據跟基礎講出來，重啟核四到底有什麼基礎，這是危害人民的拼裝車，核四在斷層帶上，但黃士修在說明會的恐嚇言論已經造成社會惶恐不安，他質疑「難道只能用這樣的恐嚇言論面對國人」，並喊話朱立倫「難道公投說明會代表這個言論你贊成嗎？」，要求朱出面道歉。

另外，新北市林口、五股、泰山區議員候選人李宇翔也說，黃士修講不過就用威脅恐嚇的方式，可以看到他對公投核四沒有專業論述，因此轉而批評台電處長，他質疑「國民黨難道跟黑道站在一起嗎？難道都用恐嚇方式對付台灣人民嗎？」。