民進黨議員莊枝財質詢批徐榛蔚同意核四重啟，「核廢料放花蓮？放你家嗎？」（王志偉攝）

花蓮縣長徐榛蔚17日在議會對4大公投公開表態「四個都同意」，其中重啓核四爭議，民進黨議員莊枝財今質詢追問徐榛蔚「核廢料放哪？放花蓮，你同意嗎？」雙方拉高分貝爭論，在莊枝財逼問下，徐榛蔚激動反問「核三5月重啟時，總統蔡英文有沒有問核廢料放哪裡？」也強調「現在核廢料放哪裡就放哪裡！」

4大公投案將於12月18日登場，徐榛蔚17日在縣議會答詢時，表態公投立場，呼籲鄉親「四個都同意，台灣更美麗！」今早議會質詢時間，核廢重啟成了攻防議題。

議員莊枝財說，國民黨將公投導向政治議題，其中核四重啟公投，代表30萬縣民的徐榛蔚，竟簽下同意連署書，「你不知道核廢料攸關花蓮的重要問題嗎？」2012年馬英九執政時，台電試圖在花蓮秀林及宜蘭南澳邊界挖井置放核廢料，被時任立委蕭美琴揭發，並於2018年成功將花蓮在選址名單中除名。

莊枝財說，前縣長傅崐萁也曾嚴正聲明，若核廢料放花蓮，就要帶原住民朋友「出草」，徐榛蔚在2019年1月初也對外說「只要核廢料放花蓮，絕對反對到底」，目前核二、核三廠的核廢料暫放產區，沒有一個縣市要，如今徐榛蔚卻同意重啟核四，試問核廢料要放花蓮嗎？

雙方漸漸提高分貝，莊枝財追問，「自己不要的東西，叫別人承受，萬一發生核災、核爆，誰承擔得起」，「拿一桶放縣長家，看縣長肯不肯？」所以民進黨主張「四個不同意，台灣才會更有力」！

徐榛蔚反問，「核三在5月20日重啟時，總統蔡英文有沒有問核廢料放哪裡？」就像議員所說，這次公投議題攸關國家政策，是經濟問題也是民主展現，核廢料放哪裡？是專業性問題，核二、核三現在的核廢料放哪裡，核四核廢料就放哪裡。