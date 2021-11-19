台北市長柯文哲19日在市政總質詢中，突然有社子島居民手持海報衝進記者室，抗議議場中的柯文哲，要在社子島的政策輾壓社子島居民，不再溝通。民眾在記者室與警衛發生拉扯後，被拉出記者室仍然拿者海報大聲抗議。（鄭任南攝）

台北市長柯文哲19日在市政總質詢中，突然有社子島居民手持海報衝進記者室，抗議議場中的柯文哲，要在社子島的政策輾壓社子島居民，不再溝通。民眾在記者室與警衛發生拉扯後，被拉出記者室仍然拿者海報大聲抗議。（鄭任南攝）

社子島居民今天到議會抗議。（楊亞璇攝）

社子島居民今天到議會抗議。（楊亞璇攝）

社子島居民今天到議會抗議。（楊亞璇攝）

社子島居民今天到議會抗議。（楊亞璇攝）

社子島居民今天到議會抗議。（楊亞璇攝）

社子島居民今天到議會抗議。（楊亞璇攝）

台北市長柯文哲19日下午赴議會接受市政總質詢，下午2點26分議員陳政忠質詢時，社子島自救會闖入議會三樓記者席抗議，並拿出海報大聲呼喊，「反對柯文哲碾壓社子島、柯文哲替代方案拿出來」，導致質詢中斷3分鐘。

社子島自救會發言人李華萍帶領居民闖入3樓的記者席，朝著在2樓備詢的柯文哲大喊，「我們反對你們輾壓社子島，柯文哲你的替代方案呢？你承諾社子島居民的替代方案呢？社子島的替代方案拿出來啊？」並怒斥柯是獨裁市長，承諾社子島的替代方案完全沒有拿出來，「叫柯文哲出來面對，出來面對社子島居民！」

由於聲音大到讓質詢中斷，柯文哲與市府官員均抬頭望向抗議民眾，議長陳錦祥呼喊「請警衛（處理）」，並讓質詢時間暫停，期間柯文哲僅默默看著群眾，並未多作表示，抗議持續3分鐘後，駐衛警才將居民驅離記者席。

一名80歲阿嬤事後受訪說，禁建50幾年了，要拆我們房子，我們100坪只能換60坪，說要蓋房子給我們住結果還要還？說我們不會活這麼久，根本垃圾市長。另一成員說，社子島居民跟柯文哲說不要再區段徵收，他還是依然故我、不聽我們的訴求。

李華萍痛批，柯文哲說老人不會活超過24年，「24年，你的爸媽還活著嗎？你怎麼可以昧著良心說這些話？你為人子女講得出這種話？」