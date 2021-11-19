第14期接種持續進行中，中央流行疫情指揮中心統計，昨（18日）疫苗接種26萬5470劑，目前國內疫苗涵蓋率第1劑為76.85％，第2劑為45.69％。而國內新增通報9例疫苗接種後死亡，分別為2例AZ、5例莫德納、1例高端、1例BNT，目前國內累計1108例新冠疫苗接種後死亡。

疫情指揮中心發言人莊人祥表示，國內新增通報99件疫苗接種後不良事件，其中50件為非嚴重不良事件、9件死亡、40件其他疑似嚴重不良事件。

接種後死亡個案中，2件為接種AZ，皆為男性，年齡39歲至60歲間，為接種疫苗後6 日至13日間發生；5件為接種莫德納，4女1男，年齡為31歲至94歲間，為接種疫苗後5日至34日間發生；1件為接種高端疫苗，為45歲男性，接種疫苗後40日發生；1件為接種BNT疫苗，為60歲男性，於接種後28日發生。

目前國內累計1108例疫苗接種後死亡事件，其中有773例為接種AZ，272例為接種莫德納，33例為接種高端，30例為接種BNT。