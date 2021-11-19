特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）月初喊出賣股宣言後，一連7個交易日賣股套現88億美元（約新台幣2464億），外媒估算，若扣掉應付的30億美元稅金，馬斯克還有超過50億美元的現金可用，大筆資金的用途成為外界關注焦點，不僅先前倡議馬斯克等富豪捐60億美元救飢荒的聯合國糧食計劃署已列出詳細計畫外，許多食品產業的高階主管也紛紛發表看法。

綜合外媒報導，根據證券交易委員會（SEC）提供監管文件顯示，馬斯克從上周一（8日）起的7個交易日共賣出816萬股的特斯拉股票，累積套現88億美元，接近當初承諾粉絲賣10%股份的一半。

報導指出，馬斯克扣除稅款後，還有50億美元左右的資金可以運用。先前曾公開呼籲馬斯克、貝佐斯（Jeff Bezos）等富豪捐款救飢荒的聯合國糧食計劃署也發表倡議書，說明如何花費66億美元防止43個國家4200萬人免於飢餓，預計35億美元用來購買食物與配送、20億美元用來提供現金與食品卷，剩餘的金額則用來支持當地經濟。

不僅聯合國對馬斯克的資產有興趣，許多食品業的高階主管也提出一些運用資金的想法，全球最大農藥與製藥巨頭拜耳執行長Werner Baumann則認為，在正確的接觸技術與數據基礎上，透過60億美元的投資，建立一套系統幫助農民透過永續農業獲得豐厚的收入。

全球四大糧商之一的美國嘉吉公司執行長David MacLennan則點出，投資基礎設施是最重要的關鍵，「基礎設施是從生產者運到消費者手中的關鍵，且未來天然災害更加頻繁，因此能夠抵抗天然災害的設施越來越重要。」

不僅如此，有不具名的廠商表示，可以投資60億美元建立一個金融機構，並建立新的農業融資模式，才能更「現實」的改革基礎設施，甚至解決全球飢荒的問題。