國民黨副祕書長、台北市議員羅智強今天到立法院踢館綠營北市立委，向吳思瑤、林昶佐、何志偉、高嘉瑜下辯論戰帖，其中何志偉大方出面接下邀請函，並回送羅智強一碗以蔡英文總統最愛吃的三色豆為主體的鐵板麵，兩人隨即約定要辦一場公開的公投辯論會，氣氛和樂融融，未有劍拔弩張的場景。

羅智強今天親自遞送辯論邀請函給4位綠營立委，僅何志偉出面接下辯論邀請，兩人用拳頭碰拳頭象徵正式接招，何志偉高喊「四個不同意」，羅智強則回以「四個都同意」。

羅智強說，公辦的說明會終究是各說各話，辯論才能讓公共政策更細部的檢驗，感謝何志偉接下邀請，辯論形式可以再討論，說不定也可以玩魷魚遊戲，期待辯論上能有更多交鋒。

羅智強指出，不管是萊豬、公投綁大選、藻礁、核四等議題，都跟台灣的命運息息相關，沒有一個政策是完美的，利大於弊還是弊大於利，那就用辯論來呈現。

至於其他3位綠委目前都沒有接下邀請函，羅智強說，邀請誰辯論是他的權力，要不要接受是他人的權利，另外3人若有意願辯論他很歡迎，若是忙碌或是有其他想法，他都尊重，他很感謝何志偉接下辯論戰帖。

何志偉有備而來，接下邀請函後，隨即回贈一碗「三色豆鐵板麵」給羅智強。何說，三色豆是有些小朋友喜歡，有些不喜歡，但它的營養與經濟價值都很高，「昨天強哥變裝唱歌（指在公投說明會上）應該很辛苦，三色豆的意義是在對的時候做對的事」，羅智強是國民黨內願意講清楚、講邏輯的人，我們有責任把意識形態、想法說清楚。