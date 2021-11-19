【愛傳媒左化鵬專欄】11月15日下午，前往瑞芳南子吝登山步道，觀山看海，偷得浮生半日閒。

從欽賢國中旁側拾級登山，全程九百九十公尺，前兩百多公尺是木棧步道，其後的路段是環保的石階步道，不需攀爬，還算好走。四野望去，盛開的菅芒花，腰肢隨風款擺，沿途飄散的盡是野花香。

我的腳程稍慢，登上峰頂，內人已等候多時，她為我拍拍手，為我放煙火，我不禁洋洋得意，但一想到上山容易下山難，回程還有一段崎嶇的山路要走，又有些惴惴然。

把一切煩惱置諸腦後，山登絕頂我為峰，從山頂俯瞰，南雅地質步道、龍洞灣岬步道、草嶺古道，就在腳下。極目遠眺，半屏山、無耳茶壺山、草山、基隆嶼，山在虛無縹緲間，若隱若現。秋風送爽，寵辱偕忘，愜意極了。

夕陽晚照，彩霞滿天，好不容易，一步一跌，走下山來。遠方的漁船，已滿載而歸，南雅漁港已是萬家燈火。

作者為資深媒體人

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