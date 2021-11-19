指揮中心12日宣布已接種兩劑高端疫苗的民眾，若有出國需求，可加打兩劑國際認證的疫苗。對此，資深媒體人趙少康表示，總統蔡英文怎麼對得起77萬支持者？是不是起碼應該跟這些人說聲道歉？

趙少康今（19日）在臉書發文表示，不等高端做三期臨床試驗，蔡政府不聽自己苦口婆心的勸告，執意發給緊急授權，果然現在全世界只有四個國家承認高端，害得「高端戰士」出國被卡。當大家擔心國家正副元首蔡英文跟賴清德將來怎麼出訪時，謎底揭曉，原來高官們有「外交泡泡」護體，打什麼疫苗都沒關係，但是小老百姓出國留學、經商、旅遊可沒有特權泡泡可用，逼得大家只好重打兩劑國際認可的疫苗。

趙少康直言，蔡政府開世界先例，讓「高端戰士」打四劑疫苗，沒經過任何評估跟研究，無視可能有抗體衝突的風險，也不早點把話說清楚，告訴大家打高端會出不了國，最後害到的都是最信任蔡英文、最信任民進黨、高喊「打高端愛台灣」的支持者，蔡英文當初show出手臂獻給高端，做了最壞的示範，現在當然應該公開道歉。

從不做三期到打四劑，趙少康批評，高端都創下世界先例，國際上開放追加第3劑疫苗的國家，至少要跟第二劑相隔半年才可以打，避免抗體衝突，蔡政府卻決定，打完兩劑高端隔28天就能打第三劑，這是要打進人體內的疫苗，應該按部就班，依照科學證據執行接種計畫，怎麼可以如此草率，說打就打？

趙少康指出，對打了四劑疫苗的高端戰士，衛福部長陳時中說出了事沒辦法負責，高端是蔡政府揠苗助長護航的結果，打四劑決策也是蔡政府做的，一句沒辦法負責就帶過，簡直草菅人命，非常不道德。

趙少康稱，今年六月他就說過，蔡政府揠苗助長護高端不會有好結果，民進黨就是要一意孤行，執意採購500萬劑高端，短期通過EUA就開放接種，把高端市值從30多億炒作到800多億，現在就算跌到400多億，也推升了十幾倍，當時幫高端講話的醫師、學者以及讓高端通過EUA的18位委員，現在怎麼都神隱不作聲？趙少康呼籲，檢調單位介入調查，到底有沒有人收受不法利益，給民眾一個交代。