新北市中和警分局今（19日）舉辦守望相助隊訓練。（中和警分局提供）

新北市中和警分局今（19日）舉辦守望相助隊訓練。（中和警分局提供）

新北市中和警分局今（19日）舉辦守望相助隊訓練。（中和警分局提供）

新北市中和警分局今（19日）舉辦守望相助隊訓練，邀請中和區長賴俊達一起共襄盛舉，新北市警察局長黃宗仁一開場即強調五力「守望相助隊、民防、義警、警友及志工」是警察最貼心的夥伴，近期街頭暴力頻傳，新北警第一時間以強勢警力將滋事份子壓制，強調沒有囂張歹徒，只有強悍的警察，只要敢來新北市閙事一個都不放過。

黃宗仁也分享，「遠見雜誌2021年施政滿意度，新北市在警政治安部份為六都第一」這是大家努力奉獻的成果！

現今詐騙案件層出不窮，「打詐就是掃黑」、「決戰空中」，局長黃宗仁強調，希望在座的守望相助隊員，必須發揮「line宣導神功」，接收到最新的防詐宣導資訊後，必須即刻轉發親朋好友週知，以收犯罪預防之效，必且希望每一位市民，都能強化自身全民防詐騙意識，避免辛苦的血汗錢，被可惡的詐騙歹徒騙走。

中和警分局長李建廣也表示，面對詐騙及犯罪手法不斷翻新，分局與「五力」暨轄區各金融機構、超商等，分別成立Line群組，將最新的犯罪手法即時上傳，再透過群組內成員分享給其親友，希望將防詐意識的觀念，由點到線擴大到面，凝聚起警、民合作的力量，營造更棒更宜居的優質城市。