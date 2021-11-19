瑞士信貸董事長Antonio Horta-Osorio認為，許多央行將通膨的加速視為是暫時現象，此看法將招致風險，即隨著日子的推進，後來將需要更為劇烈的貨幣政策調整。

市場一直向央行提出大量信貸，但是最新指標是，暫時性或許不再是那麼的短暫，Horta-Osorio在一場銀行業會議上批評，央行的言論有一點大膽。

Horta-Osorio先前曾擔任過駿懋銀行(Lloyds)執行長，他表示，央行面臨的風險是，如果通膨不是短暫的，那麼央行日後可能引發一場比其他時候都更為激烈的貨幣調整。

瑞信董事長指出，供應鏈中斷和能源價格大幅增加，正在推升通膨預期，而在定義長期利率和殖利率曲線之時，通膨預期相當重要。

如果在經濟體成功降低負債之前，利率就開始上升，那麼對例如葡萄牙等公債規模較高的國家將是最大的威脅。葡萄牙2020年公債占GDP的比例為135%。

葡萄牙央行行長Mario Centeno在同場次的會議上強調表示，由於考量經濟復甦速度和供應鏈瓶頸，通膨仍屬於是短暫的現象，且勞動力市場並沒有對物價產生第二次影響。