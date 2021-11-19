「重啟核四」公投案領銜人黃士修，昨(18日)在意見發表會中向反方代表、核能發電處長許永輝喊話，並要許「小心說話」，並問對方「身家安頓好了嗎」。新北市議員張志豪今(19日)下午2時協同律師至新北地檢署按鈴告發黃士修，指控他涉犯恐嚇罪嫌，並要求國民黨主席朱立倫一同出面道歉。總統蔡英文今下午更在臉書發文指出，「對於正方代表、重啟核四公投提案人黃士修用語言恐嚇許處長，甚至提到身家、家人，引起大家的憤怒，我也要譴責這種行為」。

蔡英文在臉書表示，在昨天的電視公投意見發表會上，對於重啟核四的風險，反方代表、台電核能發電處長許永輝說，「今天你要我再把已成家，背後一個個家庭的弟兄們，再帶入核四這個泥沼，背著核安的風險，我做不到！」她說，許處長對於核四的真誠發言，感動很多人，也提出非常多重要的專業經驗，提供給大家參考。

蔡英文提到，此外，「對於正方代表、重啟核四公投提案人黃士修用語言恐嚇許處長，甚至提到身家、家人，引起大家的憤怒，我也要譴責這種行為」。她表示中選會舉辦發表會，是讓正反方都有公平的機會，充分表達意見，而非人身攻擊或恐嚇威脅。

最後，蔡英文說，許處長說的沒錯，恐嚇、攻擊並不會讓核四變得安全，我要謝謝他堅定說出核四的真相。