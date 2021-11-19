今年雖遭逢疫情，但並未澆熄房市的剛性需求，也有不少藝人、網紅購屋的消息傳出，如藝人張本渝、KID、小賴、葉欣眉與網紅視網膜、美妝部落客夏曼娣都在今年傳出買房的新聞，但名人在疫情期間會在家中工作時間激增。例如知名節目娛樂百分百、WTO姊妹會在疫情期間均有居家連線錄影的安排，疫情間許多藝人網紅也轉為加強經營自媒體，時常需要在家錄製影音、拍攝照片…等，讓本來就要特別注重隱私的名人族群，在買房時多了更多需要注意的地方。近期也買房的部落客Gaby就透漏，自己買房前至少跟男朋友看過110個物件，購買的過程中有神隊友般的房仲協助真的很重要！

Gaby本身從事數位媒體業，但也同時擁有許多協槓身分，包含雜誌拍攝、FB社群管理與部落格經營…等，Gaby時常在部落格、FB與IG分享居家生活，已擁有一批死忠的粉絲。Gaby坦言，近年因為有結婚的規劃，開始要找房子，一開始與男朋友以大安區的物件為目標，但礙於預算限制，因此在帶看上很容易找到舊的物件。另外由於男朋友是台中人的關係，男朋友家人經歷過921地震的可怕時期，因此希望我們找921地震建築法規修法後才蓋好的房子。

Gaby補充說明：「除此之外，由於我時常需要進行居家拍攝的關係，因此我自己在看屋時也會關注一些建物的細節，例如觀察物件拍攝與採光狀況，再加上我自己對於風水上的堅持，因此當時看屋前後大約看過了110間房子，也找了很多家房仲品牌，但最後跟我們走到最後的只有永慶。」負責服務Gaby的是永慶房屋的許湘琳經紀人，Gaby回想，看屋過程中難免家人間會有意見不同的地方，湘琳也不厭其煩的居中協調。

Gaby很慶幸當時找了永慶房屋服務，房仲給的建議，非常符合自己的需求。(圖/永慶房屋提供)

最讓Gaby印象深刻的是有次帶看物件時，物件廚房乾淨大方，加上自己非常喜歡料理，當下對於物件的廚房非常滿意，但反倒是湘琳特別提醒，雖然物件的開放式廚房條件不錯，但看物件內的空氣流通狀況不是太好，油煙很容易堆積在家中。Gaby當下認為這樣的貼心提醒感受很好，不會讓人覺得房仲單方面想加快成交，而是比自己走在更前面，很清楚的知道客戶的需求並且誠實地告知屋況，很難能可貴。

Gaby補充說明，由於自己剛出社會時曾在房仲業服務過短暫時間，因此知道房仲在服務上常用的話術是哪些，但在和湘琳合作時，相處相當自然，也沒有聽過湘琳講過那些特殊話術。此外當時令人驚豔的是，永慶率先政府推出的實價登錄3.0資訊相當清楚，完整記載上一戶成交的時間點與成交價格，比起當時和他牌房仲業者接洽時，永慶資訊的透明程度突出許多。加上永慶獨家的兩大保證、在疫情期間也推出線上專人導覽服務，非常感謝自己在看屋過程有湘琳的協助，也非常感謝永慶房屋提供的完整資訊。

當時看屋前後大約看過了110間房子，但所有房仲中一直服務Gaby到最後的只有永慶。右為當時服務Gaby的許湘琳經紀人。(圖/永慶房屋提供)

許湘琳經紀人在永慶房屋服務僅2年多，但已獲過公司內部業績暨客戶服務競賽績效卓越的獎項。許湘琳說明，自己在服務客戶時都會特別在意客戶的喜好，Gaby非常喜歡下廚，也會在部落格上分享自己烹飪的成果，就會特別幫忙注意廚房相關的細節，雖然過程中看了很多物件，但最後終於幫Gaby找到理想中的房子，也由衷地為他感到高興。