台中二選區立委補選越來越激烈，顏寬恒發言人張禹宣19日才到台中地檢署按鈴控告周玉蔻惡意毀謗，周今又再發文指控台中港105碼頭一案。顏競選辦公室強調，105號碼頭是一般招標案非BOT，得標廠商是成豐倉儲裝卸公司，兩人根本是烏龍爆料，針對未經查證不實指控，企圖汙衊顏寬恒部分，將會依法提起訴訟。

針對周玉蔻與台中市議員陳世凱有關台中港105碼頭指控案，顏寬恒競選辦公室發言人張禹宣下午發表5點聲明表示，周與陳所爆料一案，並非BOT案，屬於一般公開招標，係台中港務分公司，為落實永續綠色港埠，避免裝卸作業揚塵逸散汙染，依商港法及公民營事業機構投資興建或租賃經營商港設施作業辦法，辦理台中港105號碼頭及後線土地裝卸儲轉業務投資興建經營案公開甄選作業。

張禹宣指出，周玉蔻、陳世凱烏龍爆料是昆宏投資股份有限公司得標，但其實得標廠商是成豐倉儲裝卸股份有限公司，當時交通部長為林佳龍，一切程序都是依法得標，且成豐倉儲裝卸股份有限公司，只是負責倉儲裝卸，煤炭買賣屬於特許行業，未經許可不能夠買賣煤炭。

張禹宣表示，與台電火力發電廠有關煤炭使用碼頭為101-103號，成豐公司得標的是105號碼頭，裝卸的煤炭是供民間業者使用，跟台電火力發電廠燃煤並無任何關係，周玉蔻與陳世凱所述屬烏龍爆料。

張禹宣說，阻擋天然氣機組設置，是因為台電欲在原有的燃煤機組上，再規劃新增兩部天燃氣機組，且並未完善地討論燃煤機組的退場機制，他們的立場很簡單，要新增燃氣機組，就必須淘汰、拆除發電量「等量」的燃煤機組，每一次的公聽會只要顏寬恒有出席，都是表達相同的立場，想要留下來燃煤機組備用的是執政黨，不是顏寬恒。