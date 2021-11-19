NBA開打近一個月，其中籃網受到矚目，因為他們擁有強大三巨頭組合，不過厄文(Kyrie Irving)因不配合施打疫苗，至今仍無法上場。而最近他的行為舉止相當怪異，今天早前他在限時動態發布一連串奇特圖片，還把自己大頭照換成一個神祕「綠袍人」，介紹欄則稱自己為「藝術家 」。

而厄文怪異行徑還不只這些，前陣子他在限時動態發了女兒在打坐冥想照片，配上文字說：「我是有天賦的，我是充實的，我是滿足的。」另外他近期發文也令人難懂，例如「上帝從不失敗！」「發現別人錯誤是如此容易，但接納自己錯誤是如此困難。道不在天，在心，向心裡看。」

Kyrie Irving with what looks like a sage burning pregame ritual in Boston https://t.co/WcuxBrQwGs i didnt even know he's a Native American! — Maria (@_Chiing) May 2, 2021

上季他在球員走道或是進場打球時，還會拿著一支拐杖亮相，網友則紛紛調侃說：「他看起來就像去遠足了一整天」、「當我看到他帶著拐杖，我大聲笑了，」更有人說像極了電影《魔戒》裡的甘道夫一角。除此之外他還曾在球場內燒鼠尾草，引起網友不少的討論。

Kyrie looks like he's been out hiking all day pic.twitter.com/6Xou0K9B97 — Internet #BlackLivesMatter (@cjzero) February 17, 2021

這一切或許與他在2018年認祖歸宗有關，因為他母系祖先出身美國立巖區蘇族印第安原住民保留地，他曾經拜訪過此地，並正式成為部落成員，裡面的文化、思想可能大大影響了他的生活行為，並非說他的「歸宗」行為不好，而是他自己的個性變得相當怪異。

“How easy to see the faults in others, how difficult to take our own. The way is not in the sky, the way is in the heart. Look within.” — A11Even (@KyrieIrving) November 14, 2021

厄文出生於澳洲墨爾本，2011年以狀元之姿進入NBA，一直到16年他都效力騎士，並和詹姆斯(LeBron James)一起拿下總冠軍，17年他轉投塞爾提克，但當時他在隊內鬧出更衣室風波，據傳隊內年輕球員都不太喜歡他，最後和高層也鬧出不合，在19年轉投籃網。