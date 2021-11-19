英國哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan Markle），脫離英國皇室返美後風波不斷，夫妻倆甚至還在節目上大聊皇室秘辛，引發皇室成員不滿，日前梅根上《艾倫秀》受訪，配合主持人艾倫的指示行動，竟當街用奶瓶喝奶、學貓叫，不計形象的表現讓人全都看傻眼。

梅根在街上配合節目整路人，戴上耳機照艾倫下的指令行動，艾倫先是要她用手肘碰鼻子再半蹲，梅根立刻照辦，在街上呈現一種奇怪的姿勢，接著節目組便派人去和街頭攤販說：「（梅根）她今天來這裡，只想和平常人一樣逛街，她希望不要有特殊待遇，不用禮遇她」。

梅根先是把水晶貼在頭上，一邊發出怪聲，又接著到另一個攤販大喊：「讓媽咪吃吃看，我的胸部超愛辣醬！」還像花栗鼠一樣吃東西，還從包包拿出奶瓶喝牛奶解辣，讓老闆都看傻眼，甚至戴起貓餌髮箍模仿貓咪，還手足舞蹈唱起歌來，全程配合度超高。

梅根用奶瓶喝牛奶。(圖/翻攝自Ellen Show)

梅根還曬出2歲長子亞契的照片，亞契當時提著籃子，在加州豪宅的花園裡餵雞，亞契還透露自己很開心能當莉莉貝的哥哥，目前5個月大的莉莉貝已經開始長牙，媒體也分析，梅根使出渾身解數，就是為了讓美國人能夠接受她英國皇室成員的身分，營造親民形象。