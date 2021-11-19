金門大學食品科學系與金大益生物科技有限公司簽約，技術移轉有關高粱雲芝生產的研發成果，預期有助開創地方特色產業與金門高粱酒糟永續經營。（金大提供）

國立金門大學食品科學系與金大益生物科技有限公司簽約，技術移轉有關高粱雲芝生產的研發成果，期待可以協助青年創業與金門地方產業技術的提升，並增加金門高粱酒糟的附加價值，達到生態循環永續經營的目標。

金大校長陳建民表示，金大食品科學系的課程著重學術理論與實務經驗結合，以達到學用合一為目標，近年來已成功研發數10種新技術和新產品，獲得國內外學術界的重視，以及廣大消費者的喜愛。其中，高粱雲芝生產技術的成功研發，是歷經多年實驗的成果，此次技術移轉金門當地創業的青農，在開創地方特色產業與金門高粱酒糟永續經營方面，相當具有意義。

這項技術的研發者-金大食品系李欣玫教授指出，在氣溫下降的季節，許多家禽、家畜和水產養殖業，易因天寒而造成禽流感和寒害，帶來產業重大衝擊，而透過這項技術的運用，不僅可提升水產動物及禽畜等養殖動物的免疫力，增加畜養動物的存活力，並可降低動物用藥，生產無毒且肉質鮮美的產品。

李欣玫說明，這項技術移轉合約的內容包括金大提供高粱雲芝培養基製備技術與協助生產，金大益公司則進行高梁雲芝太空包量產、高粱雲芝多醣體生產及高粱雲芝多醣體飼料添加劑製備，讓金大師生團隊參與實習與技術開發，藉此培養該產業的創新技術人才，以及提升產業的生產技術能量。

金大表示，這項技術的成功研發得力於教育部璀璨雙星-僑鄉教育深化暨海洋產業創生計畫的經費補助，另在前期技術開發方面也獲得農委會、科技部、經濟部技術處、金酒公司、金門縣水產試驗、金門縣畜產試驗所、金門縣農業試驗所、海洋大學等中央和地方部門的計畫補助與研究協助。

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