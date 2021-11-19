有感於社區婦女、長輩及其照顧者的生活缺乏重心，新北市五股區集福社區發展協會以「大手牽小手．舞動健康．快樂展手藝」方案，參加新北市社會福利參與式預算評選，不僅得到市民支持肯定，也獲得22萬元經費來推動方案。協會特別舉辦成果發表會，邀請阿公、阿嬤及新住民夥伴共同參加，大家隨著音樂搖擺，一起動健康；現場還展示禪繞畫、果凍蠟燭、紙籐編織等作品，長輩說：「這些都是阮的心血，請您來鼓勵！」
五股區集福社區發展協會理事長林友泉表示，社區長者日益老化，加上年輕人外出工作，缺乏陪伴，老人家除了帶孫子外，就只能在電視機前枯坐一整天，也不知是看電視、還是被電視看。因此協會開辦各項律動及手作課程，希望豐富長輩生活，一方面透過律動提升身心健康，並透過手作DIY動動腦，達到延緩老化的目標。
成果發表會一度因新冠肺炎疫情延後辦理，但仍不減長輩參與活動的熱情。其中阿滿姐高齡70歲，她表示「禪繞畫」學的正是時候，這段期間正好配合防疫待在家中，不斷拿出紙筆練習，除了看著自己每天進步，很有成就感，也能舒緩疫情帶來的緊繃壓力。
五股區長洪崇璉表示，社會福利參與式預算喚起了居民、社團對於在地長者與婦女需求的關注及重視，隨著疫情趨緩，許多活動陸續恢復辦理，相信將為五股地區注入更多活力，並竭誠歡迎民眾踴躍參加。
社會局長張錦麗表示，五股區推動社會福利參與式預算，共有9個方案獲得民眾票選通過，其中攸關長者的活躍老化與身心健康，是市民最關心的議題。這幾年社會福利參與式預算，已經陸續在蘆洲、泰山、五股相繼舉辦，參與的社團與民眾都能學習、體認「公民參與、由下而上」的參與式預算精神，未來市府會持續推動，融入到社區多元福利據點，讓社會福利更貼近社區民眾的需求。
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