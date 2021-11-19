新北市五股區集福社區發展協會參加新北市社會福利參與式預算評選，獲得22萬元經費補助。（社會局提供）

新北市五股區集福社區發展協會參加新北市社會福利參與式預算評選，獲得22萬元經費補助。（社會局提供）

新北市五股區集福社區發展協會參加新北市社會福利參與式預算評選，獲得22萬元經費補助。（社會局提供）

有感於社區婦女、長輩及其照顧者的生活缺乏重心，新北市五股區集福社區發展協會以「大手牽小手．舞動健康．快樂展手藝」方案，參加新北市社會福利參與式預算評選，不僅得到市民支持肯定，也獲得22萬元經費來推動方案。協會特別舉辦成果發表會，邀請阿公、阿嬤及新住民夥伴共同參加，大家隨著音樂搖擺，一起動健康；現場還展示禪繞畫、果凍蠟燭、紙籐編織等作品，長輩說：「這些都是阮的心血，請您來鼓勵！」

五股區集福社區發展協會理事長林友泉表示，社區長者日益老化，加上年輕人外出工作，缺乏陪伴，老人家除了帶孫子外，就只能在電視機前枯坐一整天，也不知是看電視、還是被電視看。因此協會開辦各項律動及手作課程，希望豐富長輩生活，一方面透過律動提升身心健康，並透過手作DIY動動腦，達到延緩老化的目標。

成果發表會一度因新冠肺炎疫情延後辦理，但仍不減長輩參與活動的熱情。其中阿滿姐高齡70歲，她表示「禪繞畫」學的正是時候，這段期間正好配合防疫待在家中，不斷拿出紙筆練習，除了看著自己每天進步，很有成就感，也能舒緩疫情帶來的緊繃壓力。

五股區長洪崇璉表示，社會福利參與式預算喚起了居民、社團對於在地長者與婦女需求的關注及重視，隨著疫情趨緩，許多活動陸續恢復辦理，相信將為五股地區注入更多活力，並竭誠歡迎民眾踴躍參加。

社會局長張錦麗表示，五股區推動社會福利參與式預算，共有9個方案獲得民眾票選通過，其中攸關長者的活躍老化與身心健康，是市民最關心的議題。這幾年社會福利參與式預算，已經陸續在蘆洲、泰山、五股相繼舉辦，參與的社團與民眾都能學習、體認「公民參與、由下而上」的參與式預算精神，未來市府會持續推動，融入到社區多元福利據點，讓社會福利更貼近社區民眾的需求。