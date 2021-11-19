在遊戲實況、論壇上一度引爆熱潮的《迴圈英雄（Loop Hero）》即將登上 Switch！世界知名的遊戲發行商 Devolver Digital 攜手開發團隊 Four Quarters’ 所打造出的現象級遊戲《迴圈英雄》將於 12 月 9 日推出 Switch 版本，攜帶一台掌機即可隨時探往地牢深處，沉浸在無盡迴圈中的燒腦樂趣。此外，即日起 Nintendo Switch eShop 內已開放《迴圈英雄》預購，數位版現享 9 折優惠，售價折合新台幣約 378 元（美金 13.49 元）。

Loop Hero | Nintendo Switch | December 9

《迴圈英雄》自上市以來大受好評，迅速席捲遊戲論壇、實況內容，更 入圍今年度 The Game Awards 的最佳獨立遊戲獎。12 月 9 日 Switch 版正式上架後，可望讓更多掌機玩家也能嘗試這款蔚為一時風潮的遊戲魅力。

世界陷入了永恆的迴圈，所有身在其中的居民都得因此遭受無盡的混亂。不斷擴充你手上的神秘卡片牌組，在每一位勇敢英雄的獨特遠征迴圈裡擺上敵人、建築物與地形。自不同職業英雄的戰鬥中可回收強大的戰利品並將其裝備，擴充生存者的營地還能為往後的冒險帶來強化，這一切都是為了拼湊起英雄們零碎的記憶，並為這個世界重新帶來平衡。

熱愛《迴圈英雄》的玩家們可至 官方網站 上獲得更多消息，並追蹤 Devolver Digital (@devolverdigital) 和開發團隊 Four Quarters’ (@_FQteam) 的 twitter 帳號，以了解更多深入的遊戲秘辛。目前《迴圈英雄》已在 Nintendo eShop 中開放預購，限時 9 折優惠，售價約新台幣 378 元。