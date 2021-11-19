南港九如社區的麗山農民廣場正充滿著落羽松接續變色的景致，猶如北歐國家浪漫氛圍。（北市大地處提供／楊亞璇台北傳真）

南港九如社區的麗山農民廣場正充滿著落羽松接續變色的景致，猶如北歐國家浪漫氛圍。（北市大地處提供／楊亞璇台北傳真）

四分溪的雙心造型跳石及溪畔步道環境清幽。（北市大地處提供／楊亞璇台北傳真）

日式涼亭供民眾休憩。（北市大地處提供／楊亞璇台北傳真）

氣溫驟降，秋冬的氣息越來越發濃烈，南港九如社區的麗山農民廣場正充滿著落羽松接續變色的景致，猶如北歐國家浪漫氛圍，歡迎民眾趕緊來享受這不同層次的色彩變化。

「落羽松」的樹形優美，是杉科的落葉大喬木，因葉狀似羽毛，每次秋冬季節變化落葉前，羽葉會變換成橙紅色，而落下的小枝和羽葉如同溫暖的地毯般鋪滿大地，帶來精彩層次感的顏色變化，如紅黃斑塊交織的落羽松美景勝地，讓人彷彿置身在異國風情的詩意畫境中，更是取景美拍不容錯過的地點。

台北市政府大地工程處表示，南港的麗山農民廣場在日治時代曾是教育學童的書院，為呼應這段歷史大地處配合農業社區環境改善時，融合日式涼亭、落羽松和景觀石等元素，相當具有日式風情。其中廣場地板鑲嵌著北宋文豪─蘇軾「定風波」詞句，為廣場捎來一抹文學氣息，也記憶著昔日書院的歷史。

大地處坡地整治科長林士淵表示，麗山農民廣場的對面即是橫跨南港、信義與文山三區的四分溪，社區居民會在此進行「封溪護魚」活動，兼具人文產業及生態復育。四分溪的雙心造型跳石及溪畔步道環境清幽，少了都市的嘈雜紛亂，多了盎然綠意及潺潺溪流，適合民眾休閒假日安排前往，感受落雨松秘境及雙心跳石浪漫的氛圍。