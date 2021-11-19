韓國女星韓藝瑟外型美豔、身材火辣，有「童顏芭比」、「芭比女神」稱號，今年5月她認愛小10歲圈外男友，卻被媒體報導男友曾是牛郎，還誘騙已婚女性，逼得韓藝瑟出面發文護愛。近日韓藝瑟依舊和男友甜蜜蜜旅行中，稍早她曬出一組照片，可見她人到了墨西哥，單肩比基尼上身秀出無贅肉好身材，而她腋下過去因醫療糾紛造成的傷疤也罕見曝光。

韓藝瑟早年曾演出《美女的誕生》、《間諜明月》、《九尾狐外傳》等打出知度，尤其在拍《間諜明月》時她一度消失跑到美國引發爭議，2013年她與YG娛樂著名音樂製作人Teddy公開戀情，但3年後分手，今年韓藝瑟再度大方公開和小10歲圈外帥男交往中，沒想立刻被媒體爆料該男曾在牛郎店工作的過往。

韓藝瑟穿比基尼，露出腋下傷疤。（圖／翻攝自han_ye_seul_ IG）

當時報導指出韓藝瑟的男友不僅當過牛郎專吃軟飯，還專門糾纏已婚女子，對此，韓藝瑟發文強調，自己很清楚男友過去職業，澄清男友是在「卡拉OK店」工作，並非報導所稱的性招待場所，且兩人去年9月看對眼交往後，男友也早已離職，她為了保護對方決定採強硬措施提告，並警告惡意評論。

擺脫風波後，韓藝瑟近來繼續在IG分享和男友旅行紀錄，今(19日)稍早她曬出人在墨西哥海邊的照片，橘黃單肩比基尼上身，曬出香肩美背、小蠻腰和長腿，側面腋下則驚見一塊橢圓形的紅黑色傷疤，原來是她2018年遇到醫療糾紛，開刀切除脂肪瘤後縫線後，傷口部位竟出現紅腫及線頭外露，為此負責開刀的醫生火速親上火線致歉，《Section TV 演藝通信》訪問到一名洪姓醫療線記者，對方評估至少要3、4個月傷口才可能癒合，而且就算癒合也可能產生一輩子的疤痕，「對演員來說十分糟糕」。