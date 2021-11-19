據知名市調機構最新報告，華碩(2357)電競筆電2021年第三季銷售穩踞龍頭，蟬聯台灣23季冠軍，9月份市佔更以48.8%橫掃電競市場，為第二名的2.4倍，締造業界最佳紀錄！另根據華碩內部數據指出，包含ROG玩家共和國與ASUS TUF系列電競筆電在內，1至10月出貨成長50%，10月份年對年出貨成長率達52%。

華碩本周三大法人偏站在賣方，周K線收十字線，顯示多空拉鋸。

華碩前三季EPS高達43.7元，今年NB及板卡產業，大家都認為疫情趨緩後，需求可能急降，4月外資大力看壞，但是第三季PC、電競廠都交出好成績，華碩9月集團營收560.51億元，月增23.3%、年增19.1%，不僅為今年單月新高，且為2007年12月以來新高紀錄。累計前三季品牌營收為3584.56億元，年成長逾35%。其中，第三季品牌營收達1300.92億元，季增8.17%，年增9.68%，創下歷史單季新高紀錄。因應零組件漲價，華碩今年第2季、第3季已與通路客戶溝通，適當轉嫁新增成本，隨著第4季英特爾新CPU登場及微軟Win 11上市，也讓華碩再次調漲報價。

市場估，華碩全年EPS可望達56元左右，若明年配息率60%，則以目前股價來看，殖利率達9.3%。