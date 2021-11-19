台中電競嘉年華19日舉行開幕典禮，接連三天系列賽事祭出總獎金39萬元。（陳淑娥攝）

台中電競嘉年華19日舉行開幕典禮，接連三天系列賽事祭出總獎金39萬元。（陳淑娥攝）

台中電競嘉年華19日舉行開幕典禮，接連三天系列賽事，從校園盃到全民盃Ganker EX機器人格鬥遊戲，祭出總獎金39萬元，廣邀各界好手來角逐，也歡迎民眾19日至21日，到現場為選手加油打氣。

繼台中市勇奪今年全國運動會首面電競金牌，另一項科技盛事「2021台中電競嘉年華」今日舉行開幕典禮，宣告活動正式開跑。

運動局長李昱叡出席開幕典禮表示，市長盧秀燕非常重視電子競技，這幾年積極推動電競賽事、活動以及籌組台中全國運參賽隊伍，進而在今年全國運動會包辦個人與團體的金牌，成果豐碩，顯示近年推動效益已經逐步彰顯。

今年台中電競嘉年華校園賽事吸引上百戰隊報名，首日的《英雄聯盟》賽事透過線上賽，採單淘汰方式決戰出前四強，今在弘光科大電競館進行線下賽事。剛拿下全運會團體金牌的弘光獵鷹也在四強之中，將決戰「立志猩勢力」、「YPVS」及「HKUF」戰隊，預期賽事對戰精彩激烈，官方臉書粉專的冠軍神預測活動已獲得熱烈響應。

運動局說明，今年台中電競嘉年華活動，特別選在弘光科技大學的電競館辦理決賽，高規格的場域及設備，要讓選手擁有專業級的賽事經驗，而三天活動在毓麟館同步展開電競體驗互動市集，有復古電玩街機、Ganker Ex機器人格鬥體驗、Switch電玩體驗、各校電競成果展示及最先進的電競設備展示體驗，歡迎市民一起來參與。

運動局指出，台中電競嘉年華至今邁入第三年，透過賽事讓玩電競的孩子有舞臺，也讓各界有機會看見時下最夯的電競運動，市府也會持續發展台中電競運動。

今年台中電競嘉年華更結合時下最夯的Ganker Ex機器人格鬥遊戲，舉辦全民盃交流賽，賽事將於11月20日在弘光毓麟館登場，也歡迎市民到場感受機器人格鬥。運動局表示，這是全台首次結合機器人格鬥賽事的電競活動，未來也希望將這種在電競賽事中，成為正規比賽的機器人格鬥遊戲帶入台中，讓台中的電競發展更多元。

台中電競嘉年華賽事將於台中電競嘉年華FB粉絲專頁、Yahoo!奇摩遊戲專區及YouTube三大平台同步直播。而為了吸引更多市民參與，2021年第三屆台中電競嘉年華結合網路及實體活動，祭出筆電、手遊手機等大獎，邀請民眾共襄盛舉，詳情請上「台中電競嘉年華」活動FB粉專查詢。