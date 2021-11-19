T1 LEAGUE桃園雲豹職業籃球隊19日正式宣布簽約中鋒德揚泰戴維斯 (Deyonta Davis)，他在大學菜鳥年就獲選為密西根州籃球先生，也曾在NBA闖蕩4年、出賽107場，上季效力於NBA發展聯盟(G League)聖克魯斯勇士的他，場均出賽24.6分鐘，貢獻11.5分、8.1籃板，擁有出色強悍鞏固禁區的能力，也是目前桃園雲豹宣布的第4位外援。

現年24歲，身高211公分、體重108公斤的戴維斯，擁有220公分驚人的臂展及彈跳能力，擅長空切爆扣，在進攻端有著高效率的得分輸出表現，而他大學時期代表密西根州立大學出征NCAA賽事，菜鳥球季即在打出平均7.5分、5.5籃板、1.8阻攻，整季共送出64記阻攻打破隊史紀錄，移動性高的他，同時兼具外線防守能力，更曾獲得密西根州籃球先生的殊榮。

結束大學首年球季後，戴維斯決心越級挑戰NBA殿堂，在20歲那年於2016年選秀會上，以第31順位被波士頓塞爾提克選中，展開職籃生涯，隨後被交易至曼非斯灰熊，為灰熊效力兩個球季後，改至亞特蘭大老鷹打拚，NBA生涯平均可得4.2分、3.2籃板，之後轉至G League延續職籃生涯。

桃園雲豹總經理蘇翊傑相當欣賞戴維斯的能力，除了希望他能與先前簽約的丹尼爾・歐頓(Daniel Orton)輪替外，更看好他們能組雙塔肆虐敵隊禁區，並表示：「戴維斯的移動速度非常快，有他的加入能讓球隊在戰術操作上更加廣泛。」戴維斯年僅24歲就擁有豐富的職籃資歷，蘇翊傑認為他相當有天賦，期待他不單單在防守端建樹，也能在進攻端更多元造成對手威脅，並在桃園雲豹打出亮眼數據。