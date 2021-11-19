新北市今年起要求民間大型工程，須在開工後取得「低風險工地認證」標章，才能接續施工，截至10月共有23家營造業者提出申請，由德川營造有限公司承建的「國鉅富新建工程」率先取得認證，其餘22家也已完成初次輔導，輔導合格業者未來也將陸續頒發認證標章。

勞工局表示，德川第一次申請認證時因基礎開挖階段進場勞工多、承攬管理不容易做到位，因此被打回票，經過勞檢處輔導，把原本不熟悉的危害告知、施工安全協議、工作場所巡視、教育訓練及勞工投保做得更紮實，才取得認證。

陳瑞嘉說，勞檢處從2014年開始實施5千萬元以上公共工程，必須在開工6個月內取得「低風險工地認證」，降災3成；至於今年強制民間工程認證，不僅是新北市的全國首創勞安管理手段，更進一步結合職安法的「承攬管理」及建築法的「施工勘驗」，要求業者必須在「2樓版勘驗前」取得認證標章，除能督促業者主動在施工階段把承攬管理做到位，也可以強化自主管理能力，讓政府將有限的檢查資源轉向工安意識較匱乏的中小型工地。

勞檢處進一步說明，民間版「低風險工地認證」要求工程必須至少是地上16樓或地下4樓，屬於開挖深、介面多、工項較複雜的大型施工項目。

陳瑞嘉表示，根據統計，新北市營造業勞工發生職業災害死亡人數2018年到2020年共有47人，今年截至目前為止有11人，較去年同期降幅達15.4％，每個死亡職災都讓家庭陷入無止境的悲痛，如何推動有效減災減少悲劇，除了公部門加強檢查管制，勞檢處也積極藉由推動認證，要求業者善盡《職業安全衛生法》規範的承攬管理義務，多管齊下期能降低職災發生率。