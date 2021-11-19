跑車車頭插入砂石車底，車輛毀損嚴重，雙方酒測值為0，幸無人傷亡。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

中橫公路過彎時，跑車車頭插入砂石車底，車輛毀損嚴重。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

車價近600萬元，標榜F1賽車技術製造的KTM X-BOW GT，昨有1名來自新北市的亞裔澳洲籍30多歲彭姓男子，獨自駕駛這台高檔跑車，行經台8線中橫公路133.35公里處慈恩路段時，疑過彎不慎與對向砂石車擦撞，跑車車頭插入砂石車底，車輛毀損嚴重，雙方酒測值為0，幸無人傷亡。資深修車場人員表示，從車損外觀初步，修車費用恐達百萬元，一般修車廠無法修理，還必須拖回代理商修復。

KTM X-BOW GT，新車全配總價達598萬元，彭姓男子一人駕駛這輛炫目跑車到花蓮遊玩，昨近中午從花蓮市開往中橫山區，卻在慈恩路段山路過彎時，與下山的對向車道砂石車相撞，跑車順勢直接插入砂石車底車頭全毀。

因跑車掛著試駕車牌，是否有其他違規事項仍待調查。警方強調，一般監理站發放試駕車牌有一定期限，原則以30天為一期，只要在期間內合法上路都與一般車輛無異，但無法上高速公路，1年牌照稅約15萬元。雙方肇責尚待釐清，將送事故委員會鑑定。

根據專業修車場表示，KTM X-BOW GT來自奧地利，標榜以F1賽車技術製造，2015年通過安全審核，正式掛牌上路，輕量化的車重及無框擋風玻璃的獨特外型，上市後就受到熱愛競速的車主關注。因碳纖維車體結構，車重僅790公斤，加上有6速手排變速箱，0到100公里加速只要3.9秒，極速可達時速217公里。