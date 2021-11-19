民進黨推動公投四個不同意全國宣講，高雄市籍立委許智傑將於20日上午、邱志偉20日晚上，將於鳳山、岡山各有一場說明會，副總統賴清德、閣揆蘇貞昌及高雄市長陳其邁都將站台，並呼籲民眾用「四個不同意，讓台灣更有力」。

四大公投將於12月18日舉行，民進黨在高雄市以立委為戰區，舉辦8場說明會，接續11月15日的首兩場說明會，19日晚上輪由立委劉世芳、李昆澤分別舉辦宣講，賴、蘇、邁也會趕場站台，講述公投「四個不同意」的重要。

明早10時，立委許智傑在鳳山和樂餐廳，立委邱志偉晚上6時30分則在岡山海中鮮婚宴會館宣講，挺進原高雄縣區。

11月26日晚上6時，立委林岱樺將在林園區廣應廟廟埕廣場。11月28日上午10時，立委邱議瑩則在旗美高中大禮堂，屆時賴清德、蘇貞昌及陳其邁同樣會站台接力宣講。

四大公投案攸關民進黨的執政價值及國家未來經貿發展，民進黨高雄市黨部主委趙天麟及立委鼓勵民眾踴躍參加說明會及關心公投對台灣未來發展的重要，呼籲民眾公投以「四個不同」守護台灣，讓台灣接軌國際及站上世界經貿舞台。