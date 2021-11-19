新北市政府與旺旺文教基金會共同舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」榮耀二十．志力傳承公益演唱會，13日下午在新北市政府多功能集會堂舉辦，邀請多位民歌知名藝人齊聚獻唱，向在場社福、文化與環保志工致敬。

資深藝人葉佳修壓軸時前以一首外婆的澎湖灣喚起大家的年輕記憶。（攝影喜多力 張曜）

旺旺志工演唱會，新北開唱千位志工樂嗨嗨。（攝影喜多力 張曜）

新北市社會局副局長許秀能於開場致詞時，除代表市府感謝旺旺文教基金會促成這場公益演唱會以外，並向在場志工夥伴表達謝意，感謝志工們在新冠肺炎疫情嚴峻時，協助送餐、物資發放、電話問安及疫苗接種站動線引導等工作，110年上半年志工所投入的服務時數逾1089萬小時，換算產值可高達17億元！新北市志工共有24個類別、1342個志願服務團隊、人數達17萬1千多名，隊數及人數皆為全國之冠在非常時期仍有此服務成果，新北志工無私奉獻的精神，令人感到敬佩。

旺旺志工演唱會，新北開唱千位志工樂嗨嗨。（攝影喜多力張曜）

旺旺志工演唱會，新北開唱千位志工樂嗨嗨。（攝影喜多力張曜）

旺旺文教基金會周哲仁主任示，疫情打亂了台灣民眾生活作息，表演藝人衝擊更為嚴重，需多藝人這段時間幾乎沒有任何收入，感謝新北市政府能提供這麼好的場地，讓出席藝人有個表演舞台，用歌聲慰勞新北志工，旺旺集團用行動力關懷社會，為默默奉獻社會的一群無名英加油打氣。

旺旺志工演唱會，新北開唱千位志工樂嗨嗨。（攝影喜多力張曜）

演唱會由音樂磁場歌手涂佩岑擔綱主持，於活動過程中展現厚實的主持功力，志工們全場笑聲不斷。資深藝人葉佳修壓軸時前以一首外婆的澎湖灣喚起大家的年輕記憶，金曲獎二重組南方二重唱天籟之音撥動了全場觀眾的心弦、冰冰姐愛徒木工歌手陳思瑋高亢嘹亮的歌聲憾動全場、中視我愛冰冰秀主持歌手台一線及迷霧森林樂團以西洋搖滾演唱曲風贏得全場志工喝采，團長宋昱錦為創作歌手，去年以一首〈相守〉專輯唱出時代的背景，讓新北市志工、眷屬度過愉快難忘的周末假期。