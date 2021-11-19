監委王美玉。（趙婉淳攝）

監委王美玉舉行記者會。（趙雙傑攝）

世界兒童人權日前夕，監委王美玉今天提出兒少受虐調查報告，從三級預防面向逐一檢視我國兒少保護機制的漏洞與不足，直指「社安網第一期計畫」雖已強化相關調查協助機制，但受虐兒少仍一再被政府保護系統漏接，甚至6歲以下幼童還存在通報黑數，呼籲行政院督促所屬部會檢討改進，終止兒少受虐的悲歌。

11月20日是世界兒童人權日前夕，監察院通過監委王美玉歷經1年多蒐集專家、實務工作者意見及走訪兒少機構實況後提出的調查報告，揭開兒少在層層防護網下仍落入受虐致死傷的悲劇。

王美玉指出，近5年的兒少人數驟減42.7萬人，但受虐兒少不減反增，被通報的人數從2014年的4.2萬人，增加到2020年的6.6萬人，增幅5成多，去年受虐兒人數已達到1.2萬人。

王美玉表示，2019年到2020年4月間，發生43件重大兒虐案，1成的受害個案沒有被通報，其餘9成即使有進入通報，但防護網最終仍沒接住，嚴重威脅兒少的生存權。

這份調查報告從三級預防面向逐一檢視台灣兒少保護機制的漏洞與不足，王美玉說，行政院從2018年到2020年推動社安網第一期計畫，卻因跨網絡合作仍不足，而落入了「社政的社安網」的困境，距離綿密無縫的安全網，還有一段路要走。

報告指出，在初級預防方面，受虐的6歲以下孩童仍存在沒被看見的通報黑數，是兒虐最大受害者，衛福部保護司實施的「重大兒虐事件檢討機制」實施運作有缺漏；在二級預防方面，通報案件爆量，過度傾斜仰賴社工，但還沒完全到位的社工人力無法應付，再加上不夠清楚的方案標準、是否開案等爭議，讓篩派案中心承受接案時與社政等單位間的爭執與內耗。

至於三級預防上，也因兒虐家庭強制親職教育及處遇計畫未落實、資源不夠，難以阻止兒少受虐，也形成在家外安置兒少沒有歸期，像是「失根的浮萍」。

王美玉提醒，社安網第二期計畫預計大幅增加人力，但後續是否引發「社工荒」及「縣市間、跨體系的人力流動潮」，需要密切關注且及早因應，她呼籲行政院督促跨部會好好接住受虐兒少，讓孩子平安健康長大。