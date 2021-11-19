藝人NONO2015年投資雞排副業，一度從台灣擴展到英國、加拿大等國家，最高月營收達5千萬，不過7月時無預警宣布退出經營團隊，讓外界好奇背後原因為何?事隔半年，他才鬆口透露退出的關鍵原因。

NONO７月宣布退出艋舺雞排經營團隊，強調「全面終止授權使用本人及其他藝人國內外肖像」，經紀人更強調去年底合作就約滿，因為理念不合，才決定退出經營團隊，並且給對方半年緩衝期撤下文宣等肖像，加上有加盟商跟消費者詢問他意見，為了避免外界混淆，決定發出聲明，以正視聽。

根據《聯合報》報導，NONO參與艋舺雞排時，都是參與全盤規畫，剛開始跟股東想法一致，有意願做到加盟商最大化，因此全台由北到南都有分店，當市場飽和後，股東有意招攬其他資金進駐，並增資到海外各點開店，NONO提出擔憂品質和售後服務無法到位，但股東頻頻掛保證，還揚言有事會扛，但由於自己是店的招牌，出狀況找的一定是他，無法達成共識下，自己又對工作這塊很要求，決定直接退出。

NONO離開艋舺雞排後，不少加盟店業者抱怨是因為他才加盟，現在他走了之後，公司改拿冷凍雞排等超商就有的東西要店家販售，讓他不禁感嘆「公司沒好好照顧加盟店，營業額掉那麼多一定有原因，如果好好扶持，至少有一半以上能存活」，更透露將準備開專賣美食小吃和飲料的店，其中就包括雞排，被問及不怕被艋舺雞排覺得打對台？他表示做吃的就那幾樣，難道離開後就不能賣飲料，更強調賣的東西多樣化，會全力以赴。