鴻海旗下封測廠訊芯-KY(6451)今日召開線上法說，董事長徐文一表示，隨著越南廠本季開始量產，配合缺料狀況有所紓緩，預期2022明年生產及營運將優於去年。而規模為中山廠6倍的越南北江廠預計明年底完工，未來越南將成為集團主要生產基地。

訊芯第三季合併營收9.05億元，季減23.55％、年減31.54％，為3年低點，營業虧損創1.25億元新高。不過，在業外收益及所得稅利益挹注下，歸屬母公司稅後淨利1.01億元，雖季減14.01％、年減63.5％，每股盈餘0.94元，雖降至近1年半低點、仍維持獲利表現。

累計訊芯前三季合併營收31.62億元、年減8.07％，毛利率23.96％、營益率3.96％，均為近3年同期低點。不過，在業外收益顯著轉盈、達1.57億元挹注下，歸屬母公司稅後淨利4.49億元、年減5.35％，每股盈餘4.2元、略低於去年同期4.51元。

觀察訊芯前三季各產品營收占比，高速光纖收發模組自去年41％降至34％，主因越南量量產時程延後。SiP及感測器自14％跳升至28％，主因投注資源研發成果今年陸續顯現。生物辨識模組小幅度衰退、自34％降至26％，車用模組自9％略升至10％。

徐文一指出，中美貿易戰對公司業務衝擊頗大，公司2年前對此轉赴越南設廠、原定第三季量產，但疫情導致時程遞延，使美系大客戶轉單因應。隨著越南廠第四季開始量產，後續將積極追趕取回訂單。至於中國大陸限電則僅被影響2天，後續均未受影響。

同時，零組件缺料亦對訊芯今年營運影響甚鉅，主因模組內含10～20顆晶片及8～9個零組件，只要缺一個料就無法出貨。徐文一表示，第四季缺料看來略有紓緩，明年供需可望逐步達到平衡，因此生產及營運狀況均會優於今年。

展望後市，徐文一持續看好5G網通、系統級封裝（SiP）及光纖收發模組市場需求，將持續開發智慧手機及相關應用設備領域封測技術，成為5G行動設備及基地台應用領域的封測關鍵供應商。另外，亦將研究醫療診斷類產品核心零組件，開拓醫療器械市場。

此外，訊芯將持續拓展100G、200G、300G及400G光通訊模組業務，憑藉越南廠擴張及產能優勢持續優化生產流程，以降低封裝成本。而超高速800G光通訊模組業務計畫，預計明年可達量產標準，使產品競爭力持續上升。

對於越南廠目前生產狀況，徐文一表示，第三季越南因疫情嚴峻，公司遵循「三就地」措施近2個月，在維持正常生產下平安度過。目前越南北江興建新廠，河內2個廠均在第四季開始量產，預期後續狀況會越來越好。

徐文一指出，越南目前只有2個廠，因此月產量還沒那麼高，預計明年底北江廠興建完工後，越南生產比重將逐漸提升。未來訂單將依據客戶分配，美國客戶在越南廠、中國大陸客戶在中山廠，預期兩地未來生產比重將達6比4、甚至7比3。

資本支出方面，訊芯發言人王建民表示，明年投資主要用於越南北江建廠、約8～10億元，設備支出則預期與今年相當、約6～8億元，整體資本支出規模達14～18億元，若有合適契機，也不排除進行併購或其他投資計畫。