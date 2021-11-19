國際咖啡期貨價格創下了近10年新高，顯示在極端氣候和通貨膨脹肆虐全球之際，即使是咖啡也難逃池魚之殃。

周四國際咖啡期貨價格創下自2012年1月以來新高，該大宗商品價格今年以來更已飆漲逾80%。這意味著在接下來幾個月，消費者在商店購買咖啡時可能得多付一些錢，而讓美國人感到焦慮的通膨壓力也將進一步升高。

咖啡價格飆漲的主要原因之一，是全球最大咖啡豆供應國巴西遭遇了嚴重的乾旱和異常的寒害。這樣的極端氣候已經對咖啡的供應構成嚴重威脅，並在金融市場上敲響警鐘。荷蘭合作銀行農產品研究部門主管Carlos Mera表示，這已造成市場恐慌。對咖啡而言，氣候實在很糟，尤其是在巴西。

咖啡通膨成為最新的例子，告訴世人極端氣候如何成為全球農民的噩夢，而最終全世界的人都將面臨食品價格節節高升。根據聯合國糧食及農業組織的數據，截至今年8月的一年間，全球糧食價格飆漲了31%。

分析師表示，全球供應鏈之亂，包括欠缺貨櫃等，也是咖啡價格高漲的主要原因。

這場大流行病並未削弱咖啡的需求。在疫情期間，喝咖啡的場景或許從在辦公室或咖啡廳改成在家裡，但人們還是大量地在喝咖啡，咖啡的需求仍然強勁。

全美咖啡協會（National Coffee Association）將咖啡價格持續上漲歸咎於供應方面的變化，「多年以來，全球種植的咖啡超過我們的消費量，但美國農業部預測今年我們消費量將超過農民的收成。」

供不應求的情況代表咖啡「即將」漲價。

咖啡零售價格是在上漲，只不過漲幅沒有其他許多商品那麼劇烈。根據美國10月份的消費者通膨報告，咖啡價格年漲4.7%，低於該月創下31年新高的整體通膨率（年增6.2%）。

這是因為星巴克等咖啡公司提前很久就已完成咖啡的採購，並已制定抗價格上漲的策略，進而能維持公司的利潤並控制價格，緩解期貨市場震盪帶來的衝擊。

但如果價格持續高漲，最終仍將轉嫁到消費端。產業組織Sustainable Harvest Coffee Importers咖啡部門主管Jorge Cuevas表示，喝咖啡的人「很快」就會發現價格上漲，業者勢必得將成本轉嫁給消費者，這是絕對無可避免的事。