觀察實價揭露，中山區商辦「金萬萬/匯豐商業大樓」14樓頂樓戶，9月成交總價3億3660萬元，連五個車位共571.39坪，扣除車位的單價約61.9萬元。該戶原為酒店業者「名仕會館(原中山北路威士登酒店)」承租，已於2019年遷址，而新買家是「巨匠雲科技教育公司」，採無貸款買進，財力頗豐。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，「金萬萬/匯豐商業大樓」是44年的舊商辦大樓，總戶數高達300戶，有不少20坪以下的小坪數商辦，總價不到1千萬元，屬於門檻較低的辦公大樓，二樓以上的商辦成交價大多落在45~55萬元左右，最高成交單價是2014年交易的11樓，每坪63.3萬元，而這次最新成交的頂樓戶，單價61.9萬元創下大樓次高價紀錄。

張旭嵐指出，雖然這棟中古商辦屋齡高，但是位處精華地段，位於捷運民權西路與中山國小兩站之間，附近有大同高中、大同大學、且商辦林立有不少上班族等不同年齡層客源，吸引數位教育業者選定此地段，買下整層商辦逾500坪的空間，可採輕隔間成小空間，不管是做為辦公室、線上課程或實體教室，或者出租，都頗具使用彈性。

台灣房屋趨勢中心統計，今年總價逾2億元的商辦交易當中，以法人不貸款方式購置的商辦，至少就有7筆，其中就有4筆是屋齡30年以上的中古商辦。同樣也是高屋齡的商辦交易，是中華郵政以約3.56億元買下的「白宮企業大樓」1樓，屋齡43年，該地原本就由中華郵政和地球村美日韓語-敦化校承租，如今中華郵政「由租轉買」自己當起房東。

至於新興商辦像是「大直CBD時代廣場」，8月成交3樓2億元、每坪約99.1萬元，買家為盈福開發，該戶在4年前曾站上單價100萬元行情，不過如今微幅降至99萬元；甫於去年完工的內湖「識野科技大樓」，2月和潤企業以近7.2億元買下7樓辦公室，顯示大直、內湖因內科的廠辦、廠辦需求動能強勁，不論是整棟或是單層商辦，近年都在內湖出現交易，知名的交易包括萬海航運買「長虹新世代科技大樓」2棟、威剛科技買「長虹雲端科技大樓」1/4棟。