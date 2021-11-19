台北市長柯文哲（左）。（摘自柯文哲YT）

台北居大不易，市議員王鴻薇19日指出，去年已提出「脫北潮」，檢視北市租屋環境，不少物件相當荒謬，有廁所沒有門的「監獄風」，只有上下鋪的「軍營風」，甚至出現在屋內搭帳篷的「露營風」，她認為租金過高、屋況太爛絕對是年輕人在台北待不下去的一大原因。

根據統計，台北市長柯文哲上任至今，台北市人口持續流失，從2015年的9000多人，到去年1年就流失了3.3萬人，今年到目前為止也已經移出近2.8萬人，王鴻薇表示，柯文哲任內台北市就流失了16萬人，其中又以遷往新北市最多，愈來愈多人往新北市移動，台北遷到高雄比高雄到台北的人還多，實在有夠丟臉。

王鴻薇今在市政總質詢時指出，租金過高、屋況太爛，絕對是年輕人在台北待不下去的一大原因，從租屋網站及網路上看到的物件，整理出台北市出租屋的幾種風格，有停屍間風、監獄風、軍營風、野外澡堂風，甚至還有在房間內搭帳篷的露營風。

她說，這些物件都相當荒謬，在裡面連走路都有困難，有廁所沒牆壁的，還有在房間內擺2個上下鋪出租的，1個床位也要近6000元，在房間內搭4個帳篷出租，1個帳篷也要6000元，年輕人別說在台北打拚了，到底要怎麼在台北活下去。

王鴻薇強調，這些誇張的出租物件，恐怕許多也都有安全上的疑慮，這些荒謬的套房敢公開放在網路上出租，政府難道不應該介入，不但不合理更不符合居住正義。

對此，柯文哲未針對問題提出解決方案，僅回應北市房價太貴，生活方式愈來愈像美國，白天進來北市上班、下班再回去，白天有350萬人在北市生活，晚上剩260萬人。