重機插賓士C300 騎士超高速狂飆最後身影曝光

重機飆速撞擊賓士造成騎士慘死一事引發關注，騎士身分曝光，他平時與家人住在澎湖，是名當地大學生，當時正騎車環台，熱愛重機的他臉書上更曬出不少愛車照；父母事發後趕往屏東處理後事，過程中強忍悲傷、相當冷靜，他們說7天前就知道兒子要環台，但這幾天都沒有聯絡，沒想到再次看見兒子竟是冰冷遺體。

據三立新聞網報導，該名王姓重機騎士與家人住在澎湖，在澎湖當地讀大學，平時熱愛騎重機的他，臉書上都是「仿賽車」的照片，他1星期前與友人到台灣本島決定環島，曾經過嘉義最美星巴克打卡，不料卻在屏東遭遇死亡車禍，而他的父母第一時間接到消息後就從澎湖趕往屏東處理後事，過程中強忍悲痛未掉淚。

王姓男大生的臉書也隨之曝光，從他的臉書上可以看見他對重機的熱愛，不是重機的照片、就是他騎乘重機到處玩的景象。（翻攝自臉書）

該重機騎士的父母表示，兒子到台灣環島的事情他們知道，但過程中並未連絡，沒想到再次接到消息竟是噩耗；父母2人在醫院並未大聲哭喊、相當冷靜堅強。

整起事件發生在18日下午2時，該重機騎士在台一線南下454.9公里處超速直行時，1輛白色賓士C300從路旁超商空地準備駛進路面，騎士因高速行駛閃避不及，車身當場插進轎車，騎士倒掛在轎車後方大量出血，送醫後器官衰竭不治；不少目擊影片紛紛顯示騎士當時試飆速行駛，而賓士駕駛則說當時視線被1輛貨車擋住，發現時已經被撞上，目前2方肇事責任待釐清。