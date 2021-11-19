Bii今舉辦《RE-轉身之後》發片記者會。（粘耿豪攝）

畢書盡（Bii）相隔2年推出新專輯《RE-轉身之後》，出道11年的他去年升格人夫人父，且女兒「冰冰」長得超像他，今發片記者會上他開心分享家庭生活，被問到何時拚生二寶？Bii坦言原本理想規劃是生2個孩子且二胎相差3、4歲，沒想到這2年遇上疫情，他感受到太多不安且擔心，加上2年沒見到人在韓國的畢媽媽，希望可以讓媽媽先見到孫女。

Bii疫情期間大多待在家陪老婆孩子，被女兒甩巴掌打臉仍面帶微笑，連老婆都吃起女兒的醋。身為女兒控的他希望第二胎還是女生，開玩笑表示因為擔心老婆如果第二胎生兒子、像他小時候一樣調皮，自己會忍不住出手打孩子，「怕生一個跟我一樣，要一整天擔心的，我5、6歲讀幼稚園就開始翹課，去首爾大公園，還把包包丟到垃圾筒」，爸媽發現孩子不見找了一整天，當時急得畢媽媽都哭了，最後是公園管理員打去他家Bii才沒走失，調皮行徑令現場媒體驚呼連連。

今記者會上首播新歌〈寄生〉MV，提及拍攝過程，Bii對於導演設計以白色油漆從頭濕身的段落最印象深刻，因為是一鏡到底且一次OK的場景，雖然他什麼都看不到，只記得聽到導演喊ACTION然後深吸一口氣就必須閉氣，不然從天而降的油漆會讓他站不穩，好險最後回放畫面完全沒問題；此外，Bii今宣布將發行可以永久作為紀念的NFT，邀請在年初合作過的新銳插畫藝術家「Kookie＆Funk（曲奇放克）」參與設計出獨一無二的NFT作品，將於12月10日於NFT交易平台販售。