心思細膩又個性害羞的蔣煜倫，受訪時現場示範他參賽的花藝手法。（謝瓊雲攝）

全國技藝競賽，員林農工蔣煜倫（左一）勇奪花藝職類銀牌，而機械科的葉晉佑（右二）則拿下工業機械修護職類第5名。（謝瓊雲攝）

員林農工葉晉佑在先前中區分賽中一舉勇奪銅牌，這次全國賽中只拿下第五名，他謙虛說，未來要更努力。（謝瓊雲攝）

全國技藝競賽，員林農工蔣煜倫（左二）勇奪花藝職類銀牌，而機械科的葉晉佑（右一）則拿下工業機械修護職類第5名。（謝瓊雲攝）

員林農工園藝科三甲蔣煜倫參加第51屆全國技能競賽，以志玲姊姊和AKIRA夫妻婚宴為主題，精心設計手作6種花藝，其中新娘捧花和新郎胸花，以白玫瑰和紫色系桔梗重組，展現純潔高貴的氣質，而以台灣杉木作為花台的餐桌花更是華麗令人驚艷，已具備國手潛質，一舉奪下銀牌，獲得6萬元獎金，也拿下國手選拔入門票。

指導老師謝素芬表示，今年花藝類競賽主題是「志玲姐姐的婚宴」，選手須在3天內要做出6種不同型式的花藝，並融入綑綁、黏貼與穿刺等技巧，再加上是自由創作，每一種構思都要耗費許多心力，壓力很大。

蔣煜倫表示，「新娘手捧花」與「新郎胸花」要求選手必須以重組花方式，才能符合志玲姐姐的白色婚紗。他看完照片，便決定用象徵純潔的白玫瑰，及在東方代表尊貴的紫色系桔梗。

幾經構思，他將花語「愛情」的玫瑰花瓣，加上代表「真誠不變的愛」的洋桔梗拆解重組，作出白色為底、搭配淺紫色的新娘手捧花，和白色為底、深紫色勾勒線條的新娘胸花，由衷祝福這對明星夫妻永浴愛河。尤其他隨身攜帶謝素芬老師準備的色環卡，比賽時很快決定採用紅配綠的強烈對比色應戰，因此自盆栽中剪取亮麗的仙丹花鮮花，再以架構方式加入大量綠葉烘托，製作出鮮艷的手捧花。

餐桌花部分，蔣煜倫先用電鑽在木板上打洞，以自備的細鐵絲將玻璃試管逐一綁好，再用粗鐵絲在板子上綁紮出圖案，清新不落俗套且呈現超高手藝技巧方式，令裁判們驚豔，拿下致勝高分；且手法竟與同場競技的現任國手相同，兩盆花共同評分時，讓所有人都忍不住讚嘆蔣煜倫已頗具國手潛力。

生性害羞卻心思細膩的蔣煜倫說，媽媽一直希望我能做自己喜歡的事，花藝設計是非常需要靈感的，並非苦練就能成功，準備比賽這段時間經常為了練習，把自己關在房間構思一整晚，讓媽媽很擔心。得獎當天他立刻就將照片透過手機傳送家庭群組，他想對媽媽說，「我以後都會開開心心的作，媽媽，別為我擔心。」

另外，機械科葉晉佑在中區分賽時拿下銅牌，這次全國賽事中勇奪工業機械修護職類第5名，他謙虛表示，人外有人，未來還要更努力才行。