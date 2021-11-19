誠品書店「2021理想的文具」即日起至12月5日在中友百貨13樓熱鬧開展。（馮惠宜攝）

迎接耶誕跨年派對以及送禮商機，中台灣百貨著手節慶陳列、辦主題展覽，其中新光三越在一樓廣場佈置全台中今年首座耶誕樹，10米高的銀白耶誕樹矗立緊臨台灣大道的廣場，宣告2022年即將到來；而中友百貨攜手誠品書店舉辦「2021理想的文具」展，蒐羅歐美日新奇文具搶攻送禮商機。

新光三越11月19日至明年1月3日在一樓水舞廣場打造全台獨家的「奇幻銀白耶誕村」，10米高的銀白星願耶誕樹閃爍萬顆LED星芒燈海，更有法國浪漫閃耀的艾菲爾鐵塔與透明神祕的羅浮宮，以及美國絢麗夢幻的不夜城拉斯維加斯，還有運用光條打造出絢爛奪目的巴塞隆納魔幻噴泉等世界地標，讓民眾一秒置身異國風情，預料將成為全台最強耶誕打卡熱點。

另，誠品書店「2021理想的文具」即日起至12月5日在中友百貨13樓熱鬧開展，該展覽蒐羅歐美日逾萬種新奇文具、逾400種全台獨家首賣，邀請9大文具品牌打造實體店面，像是日本品牌PLUS建造森林裡的秘密樹屋、DELFONICS則重現澀谷專門店的風格特色、Tombow強調未來文具店的時尚潮流感，法國品牌PAPIER TIGRE也將設置於巴黎本店的經典大型鉛筆裝置完美呈現。

值得一看的還有日本知名文具品牌TRAVELERS notebook 15週年攜手台灣啤酒海外唯一聯名特展，豐富聯名商品值得收藏，像是印上台啤經典LOGO的筆記本、棉布袋、縮小版啤酒瓶及開瓶器掛飾等；而台灣知名文具店「愛治文具房」、「一分之一工作室」、「什物 A Kind of Café」的人氣選物也於現場展出，讓文具迷不必全台跑透透。