運勢命理網站「知命命理」分析，2022年為壬寅年，天干壬水、地支寅木，當值太歲生肖虎，犯太歲的生肖是生肖虎值太歲本命年、生肖猴衝太歲、生肖蛇害太歲、生肖豬破太歲，可能會有事業不順、財運低迷、人事紛爭、運氣阻滯之煩惱。

▍1.生肖虎：本命年值太歲

2022年為虎年，因此是屬虎人的本命年，這一年屬虎朋友的運勢將會受到極大干擾，就算有吉星「歲駕」光臨，帶來積極向上的力量，但凶星來勢洶洶，「太歲」會導致生活中瑣事不斷，一切計劃都會被打亂。屬虎人要注意自身以及家人的身體健康，切勿太過於勞累，合理安排飲食作息。正值犯本命年，運勢走向利弊兩極化，勢必要做好迎接變化的心理準備。

▍2.生肖猴：衝、刑太歲

2022年屬猴的朋友將會受到衝、刑雙重太歲的困擾，這一年事業上雖說小有所成，但財運卻會遇到較大的麻煩，需更加謹慎。本年度「天解」星會為事業帶來機會，工作將會非常忙碌，由於屬猴人很聰明，此時也將大有收穫，上半年財運很不錯。但受到「大耗」星困擾，再加上屬猴人本身花錢大手大腳，又容易輕信他人，這一年的財務依舊會出現危機，很有可能上當受騙，或者因為盲目投資以及開銷太大，導致經濟方面出現危機。

▍3.生肖豬：破太歲

屬豬的人2022年破太歲，破為破耗、破壞之意，破太歲屬於犯太歲中較輕的一種，可能會在金錢、家庭或工作方面出現狀況，如錢財損失、人事上的爭吵失和，任務快完成卻被他人插足破壞等。出生在春夏季節的生肖豬通常健康欠佳，容易有心腦血管的毛病，腎臟功能下滑，2022年健康運不佳，稍有不慎就可能生病，一定要更加留意身體狀況。

▍4.生肖蛇：刑、害太歲

屬蛇朋友在2022年將遭遇刑、害太歲的困擾，這一年運勢動盪不安，容易遭遇他人誤解背叛，自身的情緒也很不穩定，性格衝動者有可能得罪他人或者觸犯是非。「貫索、勾神」將會帶來官司災難，本年度要警惕有牢獄之災的風險，平時行事要小心謹慎，切勿一意孤行。雖說本年度有太陰貴人相助，「地解」也能夠在一定程度上緩解災難，但自身的言行如果太過火，或者不聽他人勸阻，依舊有可能犯下錯誤，要多反省自己。

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