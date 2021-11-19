石門水庫是台灣北部重要水庫之一，近年來因為遊客增加，衍生出水質優氧化的問題。日月光集團認為要讓民眾珍惜水資源，要從教育做起，而環境教育更是要從小培養，日月光集團配合桃園市政府環保局，攜手推動桃園市各區小學的高年級學生於畢業前，實際到石門水庫體驗一日水環境教育巡禮活動，提升國小學生對於水資源及水污染的認識及重視。

因為對環境教育及水資源的重視，日月光環保永續基金會連續3年贊助石門水庫環境教育巡禮活動，包含教材費用、教具設計及師資培訓等，希望透過實際在石門水庫環境教育場域裡多樣的課程設計，如介紹石門水庫瞭解水庫興建功能及時代的演變、了解水的循環後養成節約用水習慣、學習水質檢驗技術及分辨生物指標的能力，讓孩子認識桃園水源的珍貴，進而珍惜並與自然共榮共生。

日月光環保永續基金會期望對該環境教育的支持，可以讓桃園市的國小學生能夠了解節水、惜水的重要性，進而落實保護及珍惜水資源，建立友善水環境的生活習慣，使桃園市成為水環境的友善城市。日月光集團也會秉持對環保議題的關心、對環境教育的用心，持續善盡企業社會責任，與桃園市政府環保局合作打造水水桃花源。