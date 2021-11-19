大安區農會攜手雲林縣元長鄉農會推出蒜味香腸。（大安區農會）

大安區農會攜手雲林縣元長鄉農會推出蒜味香腸。（大安區農會）

台中市大安區農會攜手雲林縣元長鄉農會推出蒜味香腸，19日舉行新品上市發表會。大安農會總幹事蔡建宗表示，這次特選雲林本土辛香嗆辣優質蒜頭，結合大安產銷履歷豬肉，研發出蒜味香腸，100斤豬肉加入5斤蒜頭，讓香腸更加完美結合。

大安區農會偕同雲林縣元長鄉農會19日在大安飛天豬餐館舉辦台灣本土蒜味香腸新品上市發表會，由大安區農會總幹事蔡建宗及元長鄉農會總幹事李佩怡共同主持，現場同時品嘗蒜味香腸做成的料理，一口咬下，蒜頭的辛辣香氣包覆在豬肉內，且蒜頭把香腸甜味整個帶出來，讓人為之驚艷，忍不住一口接一口。

大安農會蔡建宗表示，蒜味香腸的豬肉是來自大安區肉品市場，從拍賣、屠宰、分切到加工的冷鏈一元化生產，豬隻屠宰後立刻放入2℃冷藏降溫，並於15℃環境下手工剔除豬肉筋膜，醃製香腸時加入台灣雲林的本土蒜頭，均勻攪拌後於4℃下冷藏醃製入味，灌好的香腸經過烘乾冷卻後真空包裝，每一包香腸在經過金屬檢測機後放到-45℃急速冷凍庫冰存，全程低溫控制保持最佳鮮度。

元長鄉農會總幹事李佩怡指出，雲林縣蒜頭產量及種植面積占全國9成以上，是國內重要的蒜頭供應區，台灣本土蒜頭是世界有名的優質好蒜，其辛香嗆辣的味道連日本人都讚嘆。蒜頭除了是家戶必備烹調佐料外，最近氣溫急速下降入冬，多吃蒜頭也可以散寒暖胃，歡迎大家一起來品嘗美味蒜味香腸。

蔡建宗表示，大安區肉品市場的研發團隊持續開發農產品結合畜產品的新產品，除了可增加農產品的新用途外，期望可解決農產品量多價崩的情形，創造農民的價值。

台中市大安區肉品市場是全國第一間從拍賣、屠宰、分切到加工一元化多功能肉品物流中心，更取得了工廠ISO22200及HACCP國際驗證及產品產銷履歷三驗證，以產銷履歷作為經營方向，以安全性、可溯源性、資訊公開性及農業環境永續性來經營，期許消費者享用美味之餘，還能享受到安全性。臺中市大安區農會特選春節年前上市，不僅提供消費者年節送禮選擇，更期許消費者享用美味之餘，還能享受到安全性。欲購買請洽飛天豬生活館04-26712229＃42或上臉書搜尋：飛天豬．安農。