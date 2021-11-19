許多民眾肯定都有被「一接就掛」的電話騷擾過，一名網友憤怒地說，自己工作輪班，好不容易逮到時間休息，結果卻被這種電話吵醒，也好奇難道國家不能直接鎖住這類型的電話嗎？對此，大批網友看了齊喊這種電話超討厭，但感覺也不違法很難管，另也內行網友則解釋說，一接就掛通常是用來篩選電話門號是否為空號。

一名網友昨在PTT上發文表示，接到詐騙電話就算了，那種「一接就掛」的電話最煩了，他不相信政府不知道這種事情，但多少年過去了，都還是靠著民眾自己下載軟體上網通報，難道這種類型的電話不能直接鎖起來嗎？

該網友無奈地說，最討厭的就是，即便在手機裡面安裝了「Whoscall」還是有可能不斷被此類電話給打擾，畢竟怎麼封鎖都鎖不完。而這周又被吵了兩次，輪班工作的人白天補眠真的很重要，但卻莫明被這種電話給吵醒，真的讓人超崩潰。

貼文引起網友熱議，「一接就掛真的超討厭，但感覺好像也沒犯法」、「這種電話超討厭，但感覺除了載軟體檢舉外，就沒有辦法處理了」、「前陣子投履歷，每通電話一定要接，滿懷信心接起來馬上掛斷」、「這種很難管啦」、「一接就掛如何詐騙？都掛斷了」、「判定是一接就掛直接鎖號」。

另也有內行網友解答說，一接就掛的電話通常是用來測試門號有沒有人使用，如果你接起來就表示這支門號有人用。先前也有網友在PTT上討論相關議題，當時有網友指出，這種「一接就掛」的電話如果接起來就輸了，因為會被標示為有效電話，轉賣給廣告商，未來可能會收到一些推銷電話。