台股周線連七紅，指數更站上3個月新高點，日盛上選基金研究團隊表示，配合各期均線呈現多頭排列，成交量溫和放大，有望持續震盪盤堅。台灣上市櫃企業第三季財報亮眼，且多家重量級法說會釋出對第四季正面看法，加上外資歸隊，資金行情再起，強勢族群輪番上攻，皆有助台股維持多方態勢。

日盛上選基金研究團隊表示，美股第三季財報表現優異，就業數據及消費數據亦優於預期，加上外資買超歸隊下，台股呈現多頭強攻態勢，目前電子產業進入年底旺季，加上經濟逐漸解封，台股相對美股位置仍低，仍有落後補漲空間。台股年底至隔年第一季為財報空窗期，明年展望樂觀公司將吸引市場資金脫穎而出，基本面共識高的產業有機會表態。

日盛上選基金研究團隊指出，近期美股與台股的財報公布旺季，半導體產業相關需求強勁，財報數字優於預期，全球經濟復甦，疫情受害嚴重的傳產、金融產業獲利持續好轉。台股半導體產業鏈從上游IC設計到晶圓代工、下游封測等聚落完善，此波需求爆發帶動台股獲利持續創高。後續產業方面，電子股關注半導體、5G手機、伺服器以及汽車電子等族群等。