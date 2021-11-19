美國科技股高歌，台股19日早盤大漲百點，但隨後受金融傳產股壓低，尾盤小跌作收，已在本周有多天創新高的元大高科技基金、元大店頭基金、元大新主流基金、及元大多多基金，再度聯手逆風突圍，四檔基金19日結算出的淨值全面飆新高，元大高科技基金更連五天攻頂，累積11月來大漲7.98%，較台股大盤多出近倍績效。

元大投信台股基金近期表現「紅不讓」，繼一連多天多檔台股基金都攻頂，19日元大高科技基金、元大店頭基金、元大新主流基金、及元大多多基金四檔再度攜手飆高音。其中網羅「元宇宙」、電動車等創新題材的元大高科技基金，本周五天頻創新高，11月來漲幅較大盤多出近倍績效，今年來漲幅更逾40%，充分展現優異選股能力，在本波類股快速輪動都能抓到強勢股。

另一方面，受惠中小型股活躍，元大店頭基金也連多日攻頂，11月以來上漲9%，今年來漲幅53%，皆領先同類型基金；元大新主流基金11月來強漲7.2%，今年來漲幅33%，元大多多基金則在11月上漲6.9%，今年來漲32%，皆在同型基金中表現亮眼。

19日台股早盤奔漲，但指數進逼歷史高點的獲利賣壓隨即湧現，行情開高走低，強勢股除元宇宙、晶圓雙雄及面板股等屹立不搖，原強勢的金融和傳產股拉回，再度考驗操盤功夫。表現優異的台股基金團隊掌握盤面趨勢，19日伴隨台積電市值重返16兆元，高科技基金績效跟著進補。

法人指出，近期台股表現強勁，沿短期均線向上要一舉挑戰18,034歷史高點，因台股到18日為止已連五紅，19日開高難免有獲利了結賣壓，但後續只要量不大幅萎縮，有利多方震盪後再攻，盤面上各路題材輪番上陣，可留意近期節奏掌握佳的台股主動基金參與後市。