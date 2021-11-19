首屆「中國網絡文明大會」今天（19日）在北京國家會議中心開幕，大會由中共中央網信辦、中央文明辦和中共北京市委、北京市人民政府共同主辦。大會主要內容包括開幕式、主論壇和7個分論壇，會期1天。

中國國家主席習近平向大會致賀信。習近平說，網路文明是新形勢下社會文明的重要內容，是建設網路強國的重要領域。近年來，中國積極推進互聯網內容建設，弘揚新風正氣，深化網路生態治理，網路文明建設取得明顯成效。

習近平在賀信中表示，要堅持發展和治理相統一、網上和網下相融合，廣泛匯聚向上向善力量。各級黨委和政府要擔當責任，網路平台、社會組織、廣大網民等要發揮積極作用，共同推進文明辦網、文明用網、文明上網，以時代新風塑造和淨化網路空間，共建網上美好精神家園。

央視新聞報導，本屆大會以「匯聚向上向善力量，攜手建設網路文明」為主題，定位於打造中國網路文明的理念宣介平台、經驗交流平台、成果展示平台和國際網路文明互鑒平台。

大會主要內容包括開幕式、主論壇和分論壇，會期1天。主論壇發佈了《新時代網路文明建設十件大事》和《共建網路文明行動倡議》。7個分論壇將圍繞「網上內容建設」「網路生態治理的挑戰與應對」「網路法治」「青少年網路文明素養」「數據與算法」「網路公益慈善發展與挑戰應對」和「平台經濟誠信建設」等主題展開。

報導稱，舉辦大會旨在堅持以人民為中心的發展思想，大力發展積極健康的網路文化，淨化網路生態、滋養網路空間，滿足億萬網友對美好生活的嚮往。同時，通過理念宣介、經驗交流、成果展示、文明互鑒等方式，全面推進文明辦網、文明用網、文明上網、文明興網，為加快建設網路強國，全面建設社會主義現代化國家，實現第二個百年奮鬥目標提供堅強思想保證、強大精神動力、有力輿論支持和良好文化條件。