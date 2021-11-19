荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）於18日表示，公司預計其產品在中國的需求依然強勁，2021年銷售額將達到約20億歐元，收入來源主要為邏輯晶圓和內存晶圓客戶。

ASML財務長達森（Roger Dassen）表示，公司認為2022年在中國的銷售額將達與2021年的類似水準，在全球半導體短缺的情況下，ASML目前正在滿負荷運轉，預估2022年的銷售也將相當強勁。

由於美國政府的軍事考慮，盟國荷蘭政府沒有批准ASML向中國出售其最先進的設備。然而，中國公司是ASML早期產品的主要買家，中國是該公司的第三大市場，僅次於台灣和韓國。對於美國政策界是否應進一步限制對中光刻機銷售，達森表示，這不會立即影響ASML。

此外，由於美國、歐盟和其他國家政府出於戰略考慮，計劃增加地區半導體製造能力，ASML正在權衡需要多少額外產能來滿足對其產品的新增需求。