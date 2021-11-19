韓媒《體育韓國》固定會針對「2021年韓國人最喜歡的藝人排名」調查，這次樣本數共有1050份，不但「國民MC」劉在錫已經連續4年奪得冠軍，網友們一致認為劉在錫拿下冠軍是實至名歸，值得一提的是先前因為墮胎風波鬧得沸沸揚揚的金宣虎竟也榜上有名。

《體育韓國》10/26至11/4間採集1050人的問卷答案，劉在錫以最高的8.8%得票率拿下第一名寶座，零負評又幽默的主持風格一直都深受觀眾喜愛，加上私下的劉在錫不僅愛妻又熱於做公益，許多網友都認為他得到冠軍毫無懸念，亞軍則是「國民妹妹」創作具佳的才女IU。

第三名為享譽國際盛名的大勢男團防彈少年團（BTS），第四名到第九名皆由演員包辦，第四名全智賢、第五名孔劉，第六名是先前爆出墮胎醜聞的金宣虎，儘管當時前女友爆料曝光，導致他的聲勢一落千丈，後續D社的平反又讓他的人氣回溫，這次榜上有名也讓不少人訝異。

接下來第七名是宋仲基，第八名由金惠秀與申敏兒並列，第九名則是宋慧喬、李英愛、林英雄，第十名有曹政奭、韓志旼、玄彬3位演員和知名主持人姜虎東並列。