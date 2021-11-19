國民黨立委陳以信。（趙婉淳攝）

空軍昨在嘉義基地舉行F-16V戰機接裝儀式，外界質疑飛行員人數偏低的問題。國民黨立委吳斯懷今天表示，空軍飛行員座艙比嚴重不足，訓練一個空軍飛行員不是3、5個月就能成熟駕駛飛機，需要更快速有效方式，而非一蹴可幾。

吳斯懷提醒民眾與國防部，不是只有提升空軍戰力，整體防衛力量就能提升，戰爭是整體性行為，陸海空三軍、後備戰力，最重要的是，民眾戰鬥意志夠不夠堅強，不能只有國防部長願意戰到最後一兵一卒。

另一國民黨立委陳以信則說，目前台海兩岸軍力失衡的狀態之下，雖然我們戰力有所提升，但仍必須避戰，維持兩岸的和平跟穩定。至於F16V的機隊，現在也成立了維修中心，對於後面相關的培訓，人力不足，以及經費高昂等，都是政府要重視的問題。

陳以信強調，蔡政府不是只成立這樣一個機隊，不是只花錢，必須把事情做好，必須能讓國軍弟兄，尤其是讓空軍的飛行員知道，政府有保護他們的健康和安全，才能讓他們來保護我們國家的安全。