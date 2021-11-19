受到另輪大規模景氣刺激計畫，以及通膨經濟數據捎來好消息，雖然權值股表現疲弱，但在電子與航運簇擁下，19日日經指數收29745.87點，漲147.21點或0.5%。東證收2044.53點，漲9.01點或0.44%。

正當全球各國陸續要停止實施景氣刺激計畫時，為了再拉經濟一把，日本政府卻反其道而行，可望在19日公布一項破天荒且規模高達4900億美元支出法案。

外界憂心鉅額舉債下，日本財政結構已經不佳，現在又大撒幣恐怕會雪上加霜，但日股卻很高興聽到這個消息。

還有在能源價格以及原物料大漲下，日本的通膨已連續兩個月都是正數。繼9月增加0.2%之後，日本19日剛出爐的10月核心CPI(消費者物價指數)為年增0.1%。這也讓日本央行興喜若狂。

上半周時，日本央行曾表示，隨著景氣復甦下，預估2022上半年的通膨將增至1%左右，不過仍遠低於目標值2%。

經濟數據不錯，個股方面權值股卻走弱，迅銷跌0.41%，軟銀也跌1.86%。但海運以及電子股卻扮演撐盤角色。

電子股中，半導體機台製造商東京威力科創漲3.65%，愛德萬測試也漲1.56%。至於航運業者也是一片紅通通，包括商船三井漲0.48%，日本郵船漲0.28%，川崎汽船更是收漲2.08%。