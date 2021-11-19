衛福部長陳時中因近年來因抗疫有功，被視為代表民進黨參選市長的熱門人選。近期有聲音指出陳時中可能參選台北、高雄、桃園市長，他今出席衛福部活動時表示，「沒有，現在都沒有考慮選舉的事情」。

近期國民黨台南市議員謝龍介透露，陳時中將參選台南市長。對此，陳時中今於疫情記者會上回應指出，禮拜六不會去台南，沒有這樣的規劃。

今日結束疫情記者會後，陳時中便前往衛福部專業獎章暨表揚模範公務人員典禮。接受媒體聯訪時，有媒體問及近期有聲音指出陳時中可能角逐台北、高雄、桃園市長，他表示「沒有，現在都沒有考慮選舉的事情」。

針對第3劑疫苗施打，最快明年1月底有譜。今午媒體詢問針對接種2劑莫德納、BNT者，第3劑將接種同疫苗或次世代疫苗？陳時中回應，有次世代就打次世代。至於AZ，也要看看是否有次世代疫苗推出，目前看來大部分次世代疫苗沒有改變太多。

對於立委高虹安針對高端疫苗將放到過期疑慮，媒體問及年底預計將有多少高端疫苗可能被銷毀？陳時中對此表示，年底高端疫苗不會銷毀，大部分明年3、5月效期才會到。