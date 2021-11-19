大都會公園微風運河盪槳池今（19日）正式啟用，由三重碧華國中輕艇隊選手們實際操作演示划槳技巧後，由新北市副市長謝政達、教育局長張明文、楊春妹議員及原住民龍舟運動員們共同執槳，體驗水上運動的熱血活力。

大都會公園微風運河盪槳池今（19日）正式啟用。（體育處提供）

謝政達表示，新北市水上競賽選手在全國運動會屢創佳績，為使水上運動就近兼顧水上及陸上練習之需要，市府於今年初規劃在大都會公園微風運河打造這座「盪槳池」，期望能提供選手更完善的訓練環境。

大都會公園微風運河盪槳池今（19日）正式啟用。（體育處提供）

謝政達說明，輕艇是近年來熱門的水上運動，也是亞奧運正式競賽種類，新北市輕艇代表隊更在今年全國運動會，拿下2金2銀2銅的佳績。為了孕育輕艇選手搖籃，三重區碧華國中也成立了輕艇隊，引入專業教練指導，培養基層輕艇選手，成就輕艇運動訓練基地。

大都會公園微風運河盪槳池今（19日）正式啟用。（體育處提供）

體育處表示，新北市每年夏季舉辦的水域活動體驗營，「盪槳池」可提供零經驗又喜愛水域的民眾，先於陸上練習體驗划槳技巧，於實際從事水上運動時更能快速上手。市府也鼓勵鄰近學校加入體育課程，除了能讓學生體驗划槳樂趣，更透過體育課程了解龍舟、輕艇等運動，增進學生對水上運動的興趣。